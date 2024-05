🎥 Kampioenenfeestje PSV gaat helemaal fout: supporter verliest meerdere vingers

PSV Eindhoven is kampioen in de Eredivisie. En dat zullen ze geweten hebben in de buurt van het stadion in Eindhoven. Al liep het kampioenenfeest ook grondig mis, waarbij een man zwaargewond raakte.

In de fanzone aan het Philips Stadion in Eindhoven liep het tijdens het kampioenenfeestje van PSV Eindhoven ferm mis. Een supporter raakte daarbij ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De supporter in kwestie zou een fakkel mogelijk hebben verward met een zware vuurwerkpijl. Waarop dat vuurwerk ontplofte in zijn handen. De man zou bij het euvel meerdere vingers zijn kwijtgespeeld, al is dat nog niet bevestigd.

Schokkende beelden

Andere bronnen claimen dan weer dat hij zelfs een deel van zijn hand zou kwijt zijn. Volgens getuigen ontplofte er volgens Het Nieuwsblad een Cobra in zijn hand. Bij ons, en ook in Nederland, zijn die vuurwerkpijlen illegaal omdat ze net zo gevaarlijk zijn.

Of het de komende weken dan wel feest is in Vorst, Anderlecht of Brugge: we kunnen alleen maar hopen dat de supporters voorzichtig zijn, ook met wat ze allemaal gebruiken aan materialen - zeker in het feestgedruis.

De beelden van het moment kunnen schokkend zijn. Let daar dus op bij het al dan niet bekijken van de beelden - we willen niemand kwetsen.