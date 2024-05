Club Brugge slikt ondanks belangrijke zege ook ferme domper in titelrace en met oog op Fiorentina

Club Brugge heeft tegen Royal Antwerp FC opnieuw een stevige stap richting de titel weten te zetten. Het kan nu vanuit de zetel kijken wat Union en Anderlecht tegen elkaar doen. Toch was er ook slecht nieuws.

Club Brugge won een felbevochten wedstrijd op bezoek bij Royal Antwerp FC, maar het moest in die wedstrijd mogelijk wel een ferme domper incasseren. Bjorn Meijer blesseerde zich namelijk tijdens het treffen met The Great Old.

De vleugelverdediger moest vijf minuten voor rust naar de kant gehaald worden, nadat hij - zonder dat er een andere speler in de buurt was - naar de knie begon te tasten. Het was meteen duidelijk dat hij de match niet kon uitspelen.

Meijer kreeg meteen verzorging in de eerste helft tussen Club Brugge en Antwerp, maar de flankverdediger moest nog voor de koffie worden gewisseld. Kyriani Sabbe kwam de Nederlander nog voor de pauze vervangen.

Fiorentina op de helling voor Meijer

De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, maar de match tegen Fiorentina lijkt sowieso al te vroeg te komen voor Bjorn Meijer. Met enige tegenval zit het seizoen van Meijer er mogelijk meteen op, want binnen drie weken is het seizoen ten einde.

Club Brugge speelt woensdag al tegen Fiorentina in eigen huis. Dat lijkt voor Meijer te vroeg te komen. Zonder Meijer zal het opnieuw extra puzzelen worden voor Nicky Hayen om zijn elftal strijdvaardig te krijgen tegen de Italianen.