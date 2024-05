Het zal toch niet waar zijn? Anderlecht (en Rode Duivels?) slikken ferme domper met blessure Jan Vertonghen

Union SG en RSC Anderlecht hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Het belangrijkste gegeven van de eerste 45 minuten was misschien wel de blessure van Rode Duivel Jan Vertonghen. Dat kan een ferme domper zijn voor paars-wit én voor de Rode Duivels.

RSC Anderlecht heeft dit seizoen al wat blessureleed gehad. Een tijdje terug vielen onder meer Dreyer en Hazard nog uit. Voor die laatste was het meteen einde seizoen, terwijl Anders Dreyer nog maar pas terug fit is.

Brian Riemer mocht ook Kasper Schmeichel opnieuw verwelkomen en dus leek er eindelijk wat beter nieuws op komst te zijn voor paars-wit. Tot er op het halfuur alweer een absolute sterkhouder naar de kant moest.

Liesblessure Jan Vertonghen

Aanvoerder Jan Vertonghen liep net voor het halfuur bij een sprint een liesblessure op. De recordinternational kermde het uit en moest verzorging hebben, maar probeerde daarna alsnog verder te spelen.

© photonews

Een vijftal minuten later moest hij alsnog naar de bank. Hij kon niet meer verder en dus was het aan Riemer om een vervanger in de wei te sturen. Jan Vertonghen zelf zag er bij zijn wissel bezorgd en allerminst gelukkig uit.

Rest de vraag: hoe ernstig zal de liesblessure blijken te zijn? Is het volgende week opnieuw in orde, of wordt heen zware diagnose? Mogelijk is het voor hem einde seizoen en/of komen zelfs de matchen met de Rode Duivels op het EK in gevaar.