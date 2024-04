9 spelers van de top drie, waarvan vijf van dezelfde ploeg: dit zijn de uitblinkers van de midweekspeeldag

Zoals na elke speeldag geven wij u ons 'Team van de Week'. En het waren vooral de spelers van de protagonisten om de titelstrijd die indruk maakten. Niet in het minst die van... Club Brugge. Er zitten er maar liefst vijf van blauw-zwart in ons uitblinkersteam.

Doelman

Eén van de twee uitzonderingen is de doelman. Gaëtan Coucke verdiende volgens ons een nominatie voor zijn rol in scoreloos gelijkspel van KV Mechelen tegen Standard.

Verdediging

Dat ze hem gemist hebben bij Union! Kevin Mac Allister is terug en de Argentijnse verdediger maakte tegen Antwerp geen enkel foutje. Naast hem staat ouwe getrouwe Jan Vertonghen. Kévin Denkey lag hem duidelijk beter dan Tolu Arokodare. En zijn crosspasses waren weer een lust voor het oog.

De tweede vreemde eend in de bijt is Takahiro Akimoto. De linksback van STVV deed het fantastisch als centrale verdediger tegen Westerlo.

Middenveld

Hier lopen de echte uitblinkers rond. Met Raphael Onyedika op kop. De verdedigende middenvelder stak overal een been tussen en draaide zich uit elke situatie. Hij maakte de Genk-middenvelders gek. Ook compagnon Hans Vanaken steekt weer in een supervorm. Hij verdeelde en gaf één topassist.

Cameron Puertas zorgde dan weer voor twee goals en een assist tegen Antwerp. Théo Leoni scoorde twee keer en had een referentiematch tegen Cercle Brugge.

Aanval

Sorry Dolberg, want de Deen speelde ook een sterke match. Maar Igor Thiago had nog eens zo'n wedstrijd waarin hij belangrijk was én scoorde. Een verlossing voor de Braziliaan.

En de aanval kleurt helemaal blauw en zwart, want ook Skoras en Jutgla waren op hun respectievelijke flanken onhoudbaar.