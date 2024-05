Wim De Coninck heeft een duidelijke boodschap voor Paul Nardi

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

Paul Nardi speelde vrijdagavond voor het eerst weer na zijn horrorblessure. Hij deed dat bij Jong KAA Gent, maar heeft hij nog een toekomst bij de club?

Eind november liep Paul Nardi een zware blessure op. Ondertussen is hij opnieuw voluit aan het trainen en speelde hij zijn eerste minuten bij Jong KAA Gent. De grootste zorg die de doelman heeft is dat zijn contract eind volgende maand afloopt.

Met Davy Roef heeft KAA Gent een heel goede eerste doelman. “Roef was zaterdag werkelijk outstanding tegen Westerlo”, zegt Wim De Coninck aan Het Nieuwsblad, ondanks een knullige tweede tegengoal. “Voorts vond ik hem echt indrukwekkend en pakte hij toch weer uit met enkele geniale tussenkomsten.”

Geen goed nieuws voor Nardi, ook al niet omdat KAA Gent door de afwezigheid van Nardi met Daniel Schmidt een nieuwe keeper binnenhaalde. De drie zijn elkaar min of meer waard, waardoor het haast onmogelijk lijkt dat KAA Gent met drie doelmannen naar volgend seizoen trekt.

Geen nieuw contract voor Nardi

En dan is de logische stap dat Nardi zal moeten vertrekken en geen nieuw contract krijgt. “Je moet nog minstens zes maanden geduld oefenen om met zekerheid te kunnen stellen of hij weer helemaal de oude is.”

Al schat De Coninck in dat hij gemakkelijk een nieuwe ploeg zal vinden. “Blijkbaar sprak hij nog niet met het Gentse bestuur, maar ik zou me geen zorgen maken: er is altijd wel ergens plaats voor een doelman met zijn ervaring en kwaliteit.”