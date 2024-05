Op leven en dood: "Een oorlog tussen clubs als Club Brugge, Standard, Genk en Anderlecht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League is niet te spreken nadat de transfersoap van Ilyes Bennane breed in het nieuws kwam. En dat voor een amper 13-jarig spelertje.

Ilyes Bennane geldt voor velen als één van de grootste talenten van Europa. Na veel getouwtrek verkast hij nu van KRC Genk naar RSC Anderlecht, terwijl hij ook al bij Eupen en Standard passeerde.

Dergelijke kindertransfers lopen de laatste jaren steeds meer en meer uit de hand en de Pro League wil daar paal en perk aan stellen. “De situatie wordt erger en erger”, zegt sportief directeur van de Pro League Dennis Henderickx aan Het Nieuwsblad.

De belangen van het kind doen er niet meer toe, zo stelt hij vast. “De gezinssituatie, de situatie op school, daar moeten we allemaal meer rekening mee houden.”

Oorlog

Er komt een actieplan aan om dit in de toekomst te vermijden, maar volgens een spelersmakelaar die anoniem bij de krant getuigt zal er niet veel veranderen.

“Het is een oorlog tussen clubs als Club Brugge, Standard, Genk en Anderlecht. Ze doen allemaal mee en werken volgens het principe van oog om oog, tand om tand: gij pakt er ene van mij, dan pak ik er ene terug.”

Spelers die nog geen 15 jaar zijn mogen normaal geen makelaar hebben, maar daar springen ze heel creatief mee om en spreken van een ‘begeleider’. Want niet alleen de clubs gaan in de fout, ook de familie en de entourage van het kind doen mee in het hele circus.