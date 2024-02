Hein Vanhaezebrouck resoluut in zijn keuze: "Hou er mijn handen van af"

Hein Vanhaezebrouck is een autoriteit in het Belgische voetbal. Al is het wel uitkijken of hij volgend jaar nog als trainer actief zijn.

Het contract van Hein Vanhaezebrouck als trainer van KAA Gent loopt na dit seizoen af. Voorlopig is er nog geen overeenkomst over een mogelijke nieuwe deal. Er werd in het verleden al geopperd dat Vanhaezebrouck aan zijn laatste seizoen bij de Buffalo’s bezig is, maar volgend jaar binnen de club een andere functie dan trainer in de ploeg zou opnemen, al is daar nog geen duidelijkheid over. Geen politiek voor Hein Vanhaezebrouck Van één ding is Vanhaezebrouck zeker: burgemeester van Menen worden zal hij zeker niet doen. “Nee, bedankt”, klinkt het meteen in Het Nieuwsblad. “Ik ken de burgemeester trouwens heel goed, want die is al een hele tijd samen met mijn zus. Nee, ik ga sowieso niet in de politiek. Ik zou misschien wel impact hebben, maar ik hou er mijn handen van af.” Een anoniem leven leiden, Hein Vanhaezebrouck zijnde, lijkt zo goed als onmogelijk. Dat ondervond hij vorige dinsdag nog toen hij met de kinderen op stap ging in Gent. “We zijn gaan shoppen en 's avonds nog iets gaan eten, het was enorm leuk. Maar echt waar... (lacht) De mensen komen dan het restaurant binnen: 'Aaah, hierzie, Hein!' Mijn vrouw zegt dan: 'Ze moeten u gerust laten.' Maar dan zeg ik: 'Wind u daar niet in op, dat hoort er toch bij?'”





