Wereldgoal Westerlo met een reukje aan? Bij Standard zijn ze woedend

Westerlo won vrijdagavond van Standard. Dat dankzij een doelpunt van Griffin Yow. En wat voor eentje! De jonge Amerikaan schoot van buiten de zestien keihard via de deklat binnen.

Een werelddoelpunt waar Arnaud Bodart geen verhaal tegen had. Maar toch waren ze bij Standard woedend. In de tribune sprong Standard-CEO Pierre Locht recht en maakte veel misbaar.

Want net voor de trap veroverde Westerlo de bal op het middenveld en bij de Rouches had iedereen een fout gezien van Neustädter. Maar de VAR greep niet in omdat het niet clear and obvious was voor hen.

Een terechte beslissing, maar daar zullen ze bij Standard niet tevreden mee zijn...