Thomas Chatelle velt weinig flatterend oordeel over match van KRC Genk

KRC Genk won met 3-1 van RWDM. Toch hadden de Limburgers niet echt veel overschot tegen de toch wel zwakke tegenstander.

Tegen RWDM mocht KRC Genk in eigen huis geen punten laten liggen. Dat gebeurde ook niet, al was het zeker geen grote wedstrijd die de Limburgers op de grasmat brachten.

Thomas Chatelle was zelfs verrast door wat hij in de openingsfase van de Genkenaars zag. “RWDM is voor mij één van de zwakste teams van de competitie en speelde vorige week tegen Antwerp zijn slechtste wedstrijd van het seizoen, maar toch leken ze met meer vertrouwen aan de wedstrijd te beginnen dan Genk”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Hoekschop die er geen was voor KRC Genk

De thuisploeg moest zelfs rekenen op enkele parades van doelman Maarten Vandevoordt en een helpende hand van de scheidsrechter.

“De hoekschop waarop Tolu de gelijkmaker binnenkopt, was er immers geen. Nadien begon Genk wel vrijer te spelen met El Khannouss als man van de match met zijn twee assists. In de tweede helft zagen we eenrichtingsverkeer.”

RWDM zakte volledig weg, maar het was toch wachten op de 3-1 in blessuretijd om helemaal zeker te zijn van de zege. “Tegen een betere tegenstander had het misschien nog fout kunnen aflopen”, is het weinig flatterende oordeel van Chatelle.