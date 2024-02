Opnieuw heel wat te doen over gelijkmaker KRC Genk, Franky Van Der Elst en supporters duidelijk in analyse

KRC Genk won met 3-1 van RWDM en mag zo (eventjes) opnieuw plaatsnemen in de top-6 van de Jupiler Pro League, belangrijk met oog op play-off 1 in de eindafrekening. Al had het tegen de Brusselaars ook anders kunnen lopen.