🎥 Pijnlijke uitglijder van Toby Alderweireld - supporters zeggen allemaal hetzelfde over de strafschop tegen Mechelen

Royal Antwerp FC verloor in eigen huis met 0-1 van een verrassend sterk KV Mechelen. Toch had het ook anders kunnen lopen, want The Great Old kreeg een strafschop. Die werd echter gemist door Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld was de strafschopnemer van dienst bij een volgens vele supporters discutabele penalty. De VAR greep niet in, de bal bleef op de stip liggen. En dus kon Mega Toby van goudwaarde zijn voor zijn team. Hij gleed echter pijnlijk uit, waardoor hij de strafschop knullig miste. Uiteindelijk hield KV Mechelen stand en won het verrassend met 0-1 bij Antwerp. Daardoor doet het ook een goede zaak in de strijd om toch nog in play-off 1 te proberen belanden. ❌ | Toby Alderweireld schuift uit en mist zo z'n eerste penalty in de #JPL! 🫣 #ANTKVM pic.twitter.com/vHnyaQNgBc — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 17, 2024 Vele supporters dachten sowieso het hunne van de zaak. Zij vonden het een heel licht gefloten strafschop en reageerden massaal op X: Was ook nooit een penalty in de eerste plaats — Lorenz Smits (@smits_lorenz) February 17, 2024 Karma, nooit of nooit penalty — Punto De Oro (@puntodeoro90) February 17, 2024 Was ook een cadeautje....helemaal geen strafschop — Luc Steenmans (@LucSteenmans1) February 17, 2024