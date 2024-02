Heeft KV Mechelen goud in handen? 'Hij staat al op het lijstje van verschillende clubs'

Een van de spelers die het zo goed doen bij KV Mechelen is Daam Foulon. De 24-jarige, die geboren werd in Mechelen, speelde tegen Antwerp alweer een zeer goede partij en werkt ook meer aan zijn statistieken.

Foulon kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Italiaanse Benevento. Hij is ondertussen een vaste waarde op de linkse flank van KV Mechelen waar hij week na week mag starten.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben al verschillende buitenlandse clubs zijn naam op hun lijstje gezet. Foulon ligt nog tot juni 2025 onder contract bij Malinwa. Afwachten welke stappen er worden gezet binnen dit en een jaar... Volgens Transfermarkt is hij zo'n 900.000 euro waard.

🟡🔴 Impressive match from Daam Foulon (24yo) tonight ⚔️ R. Antwerp FC.

🏃🏻 Quick on the ball, always offensive, very intelligent on his tactical replacement…

🇧🇪 The Belgian left back arrived as free agent from #Benevento this summer keeps growing this season with #KVMechelen !… pic.twitter.com/VuD2461chE