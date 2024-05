Waarom Club Brugge moet hopen dat Christian Kouamé op de bank zit bij Fiorentina

Vanavond speelt Club Brugge zijn heenwedstrijd in de halve finales van de Conference League. Wat kan blauwzwart in Firenze realiseren?

René Vandereycken is van één ding alvast zeker: Fiorentina moet je hoger inschatten dan Club Brugge, omdat ze over meer kwaliteit, ervaring en techniek beschikken.

“Het verschil is niet groot, dus in die zin is Club niet kansloos, maar als ik één ploeg de favorietenrol moet toedichten, dan is het toch Fiorentina. Respect is op zijn plaats”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De analist is benieuwd of Christian Kouamé starter zal zijn tegen Club Brugge. Vandereycken vermoedt van niet, omdat hij zondag 71 minuten speelde. En dat is goed nieuws voor Club Brugge, zo analyseert Vanderecyken.

Controleren of voor winst gaan?

“Sabbe speelt fantastische play-offs, ik ben enorm onder de indruk van zijn prestaties, maar hij is niet kopbalsterk. Als Kouamé tegen Club de rechtstreekse tegenstander van Sabbe wordt en Fiorentina dropt ballen naar de tweede paal, dan is er een probleem in de luchtduels. Kouamé kan een aantrekkelijk wapen betekenen voor Fiorentina.”

Vandereycken verwacht dat Fiorentina ook frisser aan de aftrap zal komen dan Club Brugge, al is het ook kijken met welke ingesteldheid blauwzwart aan de match zal beginnen: “Gaan ze vol voor winst of willen ze vooral controle?”

De conclusie is dan ook duidelijk voor de analist. “Ik zou het niet zo ver drijven dat Club schrik moet hebben, maar ze zullen top moeten zijn om de finale te halen. Fiorentina is een goede ploeg. We mogen ons niet blindstaren op hun klassement.”