Geheim wapen nodig? Hans Vanaken zegt waar Club Brugge tegen Fiorentina op kan rekenen

Club Brugge speelt donderdagavond de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League. Blauwzwart geeft Fiorentina met heel veel vertrouwen partij.

Club Brugge is aan een heel sterke reeks bezig en dat beseffen ze zelf heel erg goed. Een ideaal moment dan ook om een halve finale van de Conference League aan te vatten, met al dat vertrouwen op zak.

“Het zit vrij goed bij ons”, zegt Hans Vanaken op de persconferentie. “Dat heeft alles te maken met de flow waarin we zitten. Misschien dat je de vermoeidheid dan iets minder voelt. Het is heel druk, maar we hebben toch goed kunnen roteren de voorbije weken. Zolang alles goed gaat, voel je de vermoeidheid minder. We hebben nog genoeg energie voor die laatste vier weken.”

Het plaatje klopt helemaal op dit moment. “Voetballend zit het goed, maar ook verdedigend staan we sterk. Het klopt echt bij ons. Nu moeten we dat nog vier weken vasthouden om dat om te zetten in prijzen. Dit zijn de leukste matchen.”

Alles zit mee bij Club Brugge

Een geheim wapen heeft Club Brugge dan ook niet nodig. “We staan nu in de halve finale tegen een sterke ploeg, maar we zijn hier met ambitie. Normaal wordt deze wedstrijd ook niet bepalend. We gaan voor een goed resultaat met oog op volgende week.”

Het accent ligt bij Vanaken dus op de match in het Jan Breydelstadion. Daar zal het moeten gebeuren. “We hebben voor elke tegenstander respect, in de play-offs en de Conference League. We staan tegenover ploegen met kwaliteiten, maar zoals we nu spelen, moeten we van niemand schrik hebben. Het zit ook allemaal mee, dat heb je ook nodig in die topwedstrijden.”