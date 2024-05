Filip Joos twijfelt niet in vraagstuk Mignolet-Jackers: "De logica zelve"

Club Brugge speelt vanavond in Firenze tegen Fiorentina. Voor Filip Joos is blauwzwart alvast de favoriet.

“Voor mij is Club Brugge favoriet”, zegt Filip Joos meteen in de voetbalpodcast 90 Minutes. De voetbalcommentator is enorm zeker van zijn stuk. “Eerst en vooral omdat Club in een geweldige flow zit”, klinkt het. “Maar ook omdat ik echt denk dat de manier waarop Fiorentina wil voetballen zeker niet in het nadeel van Club is.”

Fiorentina is een ploeg die balbezit wil hebben. “Ze ondernemen de meeste pogingen op doel in de Serie A, maar zijn verre van de beste afwerkers. Dat toont aan dat ze het als ploeg vrij goed doen, maar niet individueel. Het is een team zonder supervedette.”

Joos ziet ook dat de Italianen wat te kort hebben om favoriet te zijn tegen Club Brugge. “Het is namelijk niet de ploeg met de zuivere snelheid. In principe gaan ze je niet op de counter pakken”, gaat Joos verder.

Mignolet of Jackers in doel?

“Hopelijk ben ik nu wel niks aan het jinxen. Maar om dit Club uit elkaar te voetballen, moet je puur voetballend volgens mij méér zijn dan een goeie Conference League-ploeg. Het zegt ook veel dat ze twee keer niet konden scoren in de reguliere speeltijd tegen Plzen.”

En dan rest nog het vraagstuk Mignolet-Jackers. “De logica is dan toch Mignolet opstellen. Maar de vaststelling dat je er toch even over kunt nadenken, zegt alles over Jackers. Hij kon het eigenlijk niet beter doen. Maar ik vind toch dat Mignolet absoluut aanspraak mag hebben om opnieuw onder de lat te staan.”