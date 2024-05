Vader van Thibaut Courtois spreekt heel klare taal over EK en Rode Duivels

Thibaut Courtois is weer klaar om te spelen. Al is het wel de vraag of Ancelotti hem nog tussen de lijnen brengt bij Real Madrid.

De revalidatie van Thibaut Courtois verliep bijzonder vlot. Dat voelden ze zelf ook al een tijdje, met alle gevolgen van dien. “Daarom vond ik de strafschoppenreeks tegen City zo bloedstollend”, zegt vader Thierry Courtois bij VTM.

De Champions League blijft immers heel belangrijk, zelfs voor Courtois. “Als Real zich daar kwalificeerde, wist ik dat er nog kans was dat Thibaut dit seizoen in de Champions League zou spelen. Maar we weten niet hoe de situatie zal evolueren.”

Het is vooral kijken hoe het lichaam van de doelman van Real Madrid reageert na bijna negen maanden zonder wedstrijd. Al is er ook meer. “En het is afwachten of Lunin zo goed zal blijven presteren, want hij heeft zich een waardige vervanger voor Thibaut getoond.”

EK en Rode Duivels

Vader Courtois blijft dan ook dromen van een finale in de Champions League, met Thibaut tussen de palen bij de Koninklijke. Een ander thema ontwijkt hij heel vakkundig door er heel klare taal over te spreken.

“Er wordt gefocust op de komende weken en volgend seizoen, want de voorbereiding begint vrij vroeg. We moeten nu niet spreken over het EK en de nationale ploeg. De focus ligt op Real Madrid en op niets anders.”