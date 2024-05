Blessure? Hans Vanaken verschijnt met verband op training: dit is er aan de hand

Club Brugge pikte een training mee in Firenze. Heel wat aandacht ging daarbij naar Hans Vanaken die met een verband trainde.

Hans Vanaken verzorgde samen met trainer Nicky Hayen de persconferentie vanuit Firenze. Daarna trok Club Brugge naar een training. Opvallend was dat Vanaken met een verband aan de hand het trainingsveld opstapte.

In ieder geval is er geen enkel probleem om donderdag de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League bij Fiorentina te spelen, zo weet Het Laatste Nieuws.

Vanaken heeft zijn duim verstuikt en liet daarom een verband rond zijn hand en pijnlijke vinger aanbrengen. Hij toonde een duimpje omhoog aan de camera’s van VTM, niks ernstigs aan de hand dus.

Club Brugge probeert donderdag in Firenze een goede uitgangspositie af te dwingen om het dan volgende week woensdag in eigen huis af te maken. Het vertrouwen is alvast heel erg groot na de knappe reeks in de Champions’ Play-offs.

Dat maakte kapitein Hans Vanaken even voor de training ook al duidelijk tijdens de persconferentie van Club Brugge.