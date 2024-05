Zulte Waregem-coach Euvrard zeer teleurgesteld: "Ik vind dit hard voor ons"

Zulte Waregem verloor woensdagavond op het veld van Lommel en werd zo veroordeeld tot een extra jaar in de Challenger Pro League. Coach Vincent Euvrard vond dat zijn team meer had verdiend.

"Het waren twee wedstrijden van details met twee ploegen die heel erg aan elkaar gewaagd waren. Ik vind dat het hard is voor ons om eruit te gaan na deze twee wedstrijden. Hoe dicht het ook bij elkaar zat, ik denk dat wij de beste momenten hebben gehad", vertelde Vincent Euvrard ons na afloop van de partij.

"In de heenwedstrijd viel de gelijkmaker heel laat, er waren ook de momenten die wij creëerden in de eerste helft. Lommel ging iets beter van start, maar wij namen het gaandeweg over en we hadden een heel sterk laatste kwartier in de eerste helft. Wij creëerden toen drie grote momenten en in dit soort matchen moet je die momenten pakken om op voorsprong te kunnen komen."

"In de tweede helft hadden we iets meer moeite om er uit te komen, maar we hadden in minuut 65 toch weer het beste moment. In zulke matchen moet je af en toe het geluk wat aan je zijde hebben, we hadden een bal op de paal", sakkerde Euvrard.

Het doelpunt van Lommel viel pas in de 77e minuut en dus had Essevee maar weinig tijd om de zaken nog recht te zetten. "Lommel scoorde uit één van de corners op een moeilijk moment in de 77e minuut. We hebben nog geprobeerd een slotoffensief op te zetten en we zijn nog één keer ontsnapt met Traore die de bal iets te ver controleerde voor hij één op één met de keeper kon komen."

"Er had voor ons toch iets meer ingezeten indien we onze momenten hadden gepakt. Het waren twee ploegen die allebei twee heel goede wedstrijden hebben gespeeld", besloot de coach.