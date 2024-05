Mannaert licht eerste tipje van de sluier over zijn nieuwe club na Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Mannaert stopt per 1 juli bij Club Brugge. Hij mikt wel op een nieuwe uitdaging in het voetbalwereldje.

In november kondigde Vincent Mannaert al aan dat hij na dit seizoen zou stoppen bij Club Brugge. De club maakte al werk van zijn opvolging en nu Mannaert ook zijn aandelen verkocht heeft is zijn band met blauwzwart helemaal weg.

Op 1 juli laat Mannaert Club Brugge achter zich, maar het is wel zijn bedoeling om in het voetbal actief te blijven. De grote vrees bij Club was dat hij bij een andere Belgische topclub aan de slag zou gaan, maar dat lijkt ongegrond.

Met zijn zoon Lucas heeft voorzitter Bart Verhaeghe voor Mannaert ook al een vervanger klaar in het bestuur van de club, na de verkoop van de aandelen.

Geen Belgische club

“In de constructieve gesprekken die ik daar met Bart Verhaeghe over had, bleek dat we beiden overtuigd waren dat dit de beste oplossing was”, aldus Mannaert aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben namelijk niet uitgekeken op het voetbal en wil nog een verdere carrière uitbouwen, al zal dat hoogstwaarschijnlijk niet bij een Belgische club zijn. Met het oog op die carrière is het niet aangewezen nog bestuurder/aandeelhouder van een club te zijn”, licht hij al een tipje van de sluier.