Kyriani Sabbe legt uit wat er anders loopt bij Club Brugge nu: "Dat lukte onder Ronny Deila niet"

Bij Club Brugge loopt het momenteel heel erg goed, dat hebben alle ploegen van de Champions' Play-offs al wel ondervonden. Onder Nicky Hayen verloor Club zelfs nog geen enkele wedstrijd.

Met Nicky Hayen als coach loopt momenteel alles geweldig goed bij Club Brugge. Met zeven overwinningen en een gelijkspel kan er gewoon niet meer naast de cijfers gekeken worden.

Kyriani Sabbe legde bij ons uit dat de ploeg heeft geleerd van zijn fouten. "Ik denk dat we uit onze fouten hebben geleerd van bij Ronny Deila, want daar hebben we ook op sommige momenten erg goed voetbal gebracht."

De flankspeler komt ook met een voorbeeld. "Het gaat dus om uit de fouten te leren; de wedstrijd doodmaken bijvoorbeeld. Dat lukt nu wel, maar onder Deila lukte dat niet."

Maar er zijn natuurlijk ook nog andere factoren. "Het lag ook wel aan het geluk op dat moment toen. Nu zit het geluk wel mee", gaat Sabbe verder.

Club Brugge speelt nu volop mee voor de titel. Toch wordt de druk nog niet echt gevoeld. "Het was nog vrij rustig in de kleedkamer. Het is ook nog lang en alles kan nog gebeuren in de play-offs. We moeten het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken."