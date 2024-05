Jarne Steuckers komt met update nadat hij na 45 seconden geblesseerd uitviel

Volg STVV nu via WhatsApp!

Wat een pech voor Jarne Steuckers van STVV. Zijn invalbeurt op Sclessin duurde vorige zaterdag amper 45 seconden.

Het zat niet mee voor Jarne Steuckers van STVV. 45 seconden nadat hij tegen Standard ingevallen was moest hij het veld al opnieuw verlaten. Een blessure aan de linkerenkel is de boosdoener.

De eerste onderzoeken wijzen uit dat het ofwel om een kneuzing of een scheurtje gaat, maar duidelijkheid is er nog altijd niet. Pas vrijdag staat een MRI gepland voor Steuckers.

Tegen Westerlo dit weekend zal hij er al zeker niet bij zijn, maar voor hetzelfde geld zit zijn seizoen er helemaal op door deze blessure.

Naar lichaam luisteren

“Ik hoop uiteraard dat het niet te ernstig is. Ik wil nog zoveel mogelijk genieten op het veld in de resterende matchen van de play-offs”, klinkt het bij de speler zelf in gesprek met Het Belang van Limburg.

Al is het voorlopig nog bang afwachten wat het definitieve verdict zal zijn. Dat zal pas vrijdag bekeken kunnen worden na de scan. “Als de blessure te fors is zal ik uiteraard naar mijn lichaam moeten luisteren. Ik wacht het verdict van de dokters af.”