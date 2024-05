Dortmund en PSG hadden allebei meer gewild in halve finale Champions League

In de heenwedstrijd van de tweede halve finale van de Champions League stonden Borussia Dortmund en PSG vanavond oog in oog met elkaar. De Duitsers pakten een 1-0-overwinning.

We kregen een veel betere partij dan dinsdagavond te zien, toen Bayern München en Real Madrid in hun halve finale 2-2 gelijk speelden tegen elkaar.

PSG opende de partij goed en zette de nodige druk vooruit, maar veel kansen leverde dat niet op. Dembélé was de meest bedrijvige speler bij de bezoekers, maar dat leverde geen doelkansen, laat staan ballen tussen de palen op.

Na een goede 25 minuten begon Dortmund, dat zich tot dan beperkt had tot een laag blok zetten, veel beter in de partij te komen. Het tempo ging omhoog, waardoor het voor de neutrale toeschouwer een mooi schouwspel werd.

Het Signal Iduna Park ontplofte toen Schlotterbeck een bal hoog naar voren trapte en Füllkrug randje buitenspel een stuiterende bal heerlijk voorbij Donnarumma trapte. Sabitzer had met een volley de 2-0 aan de voet, maar hij trapte op de doelman.

Meteen na de rust ging het goed op en neer aan beide kanten. Eindelijk kwam Mbappé in stelling, maar hij knalde op de paal. Ook Hakimi trof het doelhout in de herneming. Vijf minuten later kopte Ruiz een grote kans naast.

Het bleef maar over en weer gaan, met mooie kansen aan beide kanten, maar doelpunten vielen er niet meer. Dortmund had wat meer gewild en dat had ook gekund, voor PSG is alles nog mogelijk in de terugmatch.