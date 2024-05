Vincent Mannaert zegt wat het verschil zal moeten maken tegen Fiorentina

Club Brugge staat donderdagavond voor een historisch moment. Blauwzwart speelt voor het eerst in 30 jaar weer een Europese halve finale.

Hoewel hij al in het najaar aangaf Club Brugge te zullen verlaten blijft Vincent Mannaert nog alle wedstrijden van blauwzwart volgen. Hij is nog in dienst tot 1 juli, maar dan stopt zijn verhaal in het Jan Breydelstadion.

Donderdag zal Mannaert in het Stadio Artemio Franchi dan ook gewoon supporter zijn van Club Brugge, in de hoop zijn ploeg een goede uitgangspositie te zien verzamelen in functie van de terugmatch van volgende week.

Mannaert weet heel goed wat de doorslag zal moeten geven tegen Fiorentina. “De wedstrijd wordt in de beide strafschopgebieden beslist. Wie verdedigend en aanvallend het meest efficiënt is, zal het halen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Panache of efficiëntie

Fiorentina zal daarop geen uitzondering zijn. “We weten dat net in dat aspect de Italiaanse clubs heel secuur kunnen zijn. Het wordt dus zaak dat wij dat ook zijn. Ik vrees niet voor vermoeidheid door de opeenstapeling van wedstrijden. Dat blijkt ook niet uit de data die we van de spelers hebben.”

Hoe Club de kwalificatie pakt, daar gaat het niet om. “Dat we in de winning flow zitten, is natuurlijk een pluspunt. We winnen onze wedstrijden op verschillende manieren. Tegen Anderlecht, op Paok en thuis tegen Genk was het op panache, in andere duels was het dan weer op efficiëntie.”