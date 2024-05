Domenico Tedesco reageert zelf op de interesse die AC Milan voor hem heeft

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco is de bondscoach van de Rode Duivels. Al duikt er wel een hardnekkig gerucht op dat hij bij AC Milan aan de slag kan.

Binnen anderhalve maand spelen de Rode Duivels tegen Slovakije hun eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Duitsland. Bondscoach Domenico Tedesco sprak met het Duitse persbureau DPA over de nationale ploeg én een mogelijke transfer.

Tedesco kreeg enkele hete hangijzers voorgelegd in het interview, zoals de situatie tussen hem en doelman Thibaut Courtois. Maar ook het hardnekkige gerucht dat Tedesco aan de slag kan gaan bij AC Milan kwam ter sprake.

AC Milan

Het is de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport die schrijft dat Tedesco op de shortlist staat van mogelijke opvolgers voor Stefano Pioli. “Ik heb mijn contract verlengd bij de Rode Duivels”, reageert Tedesco meteen heel erg duidelijk, verwijzend naar zijn nieuw contract tot 2026. “En ik heb een duidelijk signaal gegeven aan iedereen: de clubs, de spelers en de federatie.”

“Ik voel me hier op mijn gemak en daardoor hebben dingen van buitenaf weinig invloed op me. Ik denk dat er altijd geruchten zullen zijn, maar ik heb mezelf beloofd dat ik me er niet door laat beïnvloeden.”