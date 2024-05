Zaakwaarnemer van Dirk Kuyt stelt ultimatum bij Beerschot: "Dan houdt het verhaal op"

Dirk Kuyt hielp Beerschot aan de titel en de promotie naar de Jupiler Pro League. Maar hoe zit het met de toekomst van de Nederlandse trainer op het Kiel?

Dirk Kuyt hielp Beerschot weg uit de Challenger Pro League, maar de situatie bij de club is brute pech voor de trainer, zo zegt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp.

“Ik spreek die mensen veel. Het zijn hele lieve mensen die begaan zijn met de club, maar de eigenaar zit in Saudi-Arabië, dat is een prins”, klinkt het bij Jansen. “Die eigenaar is helemaal oké, maar om hem heen zitten mensen die een iets andere mening hebben over Beerschot, dus die hele club is in paniek. Ze weten niet wat ze moeten doen. Er moet geld bij!”

De financiële eisen voor het contract van Kuyt zijn niet het probleem, maar wel het budget dat er komt voor transfers en salarissen van spelers. Omdat daar nog altijd geen duidelijkheid over is, wankelt de positie van Kuyt richting volgend seizoen.

Twee weken wachten

“Dirk kan zijn contract niet verlengen, want hij weet niet wat er gaat gebeuren. Ook de directie weet niet wat er gaat gebeuren, want iedereen is aan het wachten op die meneer. De adviseurs om hem heen hebben een andere agenda en wat daarin staat weet niemand. We moeten dus echt afwachten.”

De intenties van Kuyt zijn alvast duidelijk en de deadline komt dichter en dichter. “Hij wil wel blijven en de directie ook, maar als je geen geld krijgt zit je toch te kijken naar een muur. Voor nu is het in België een weekje of twee wachten wat Saudi-Arabië doet, maar anders kan Dirk op pad naar een andere club. Want dat houdt het verhaal op, maar dat is dan niet zijn keuze.”