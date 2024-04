Dirk Kuyt volgend jaar nog bij Beerschot? Coach reageert zeer duidelijk

Beerschot werd maandagavond gehuldigd op de Grote Markt van Antwerpen. Daar sprak ook coach Dirk Kuyt nog even over zijn toekomst bij de club.

Beerschot speelde kampioen in de Challenger Pro League. Vanaf volgend jaar zal de Antwerpse club dus weer meespelen in 1A. Maar of dat met of zonder Dirk Kuyt is, blijft de vraag.

De Beerschot-coach reageerde er al even op. "In het leven is niks zeker en in het voetbal al helemaal niet. (lacht) Ik heb aangegeven heel graag te willen blijven", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Want ik denk dat er ons nog een mooie toekomst te wachten staat en dat Beerschot zich kan ontwikkelen tot een stabiele 1A-ploeg. Er is heel veel mogelijk, maar daar zijn de voorwaarden wel enorm belangrijk voor."

De club werd maandagavond gehuldigd op de Grote Markt van Antwerpen. "Vandaag vieren we nog één keer het kampioenschap, vanaf morgen werken we aan de toekomst."