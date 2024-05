Besnik Hasi verwittigt KAA Gent en heeft boodschap voor de supporters van Mechelen

Besnik Hasi neemt binnen vier (of vijf) wedstrijden afscheid van KV Mechelen. Tot die tijd wil hij er echter nog het beste van maken met zijn ploeg. De match tegen KAA Gent aankomend weekend kan de Europe Play-off opnieuw openbreken of helemaal doen eindigen.

KV Mechelen staat momenteel zes punten in het krijt bij KAA Gent. Als De Kakkers in eigen huis winnen van Gent, dan is er nog een beetje spanning op de laatste drie wedstrijden. Als de Buffalo's winnen, dan is het helemaal game over.

Voor Besnik Hasi zijn het dus nog vier duels in loondienst van Malinwa, tenzij de play-offs nog worden gewonnen en er nog een barrage volgt tegen (normaliter) het nummer vier van de Champion's Play-off na het seizoen.

© photonews

De coach maakte duidelijk dat hij volgend seizoen niet meer in Mechelen zal rondlopen. Tot hij stopt bij Mechelen wil hij er echter nog het beste van maken en hij hoopt dat zijn spelers dat ook zullen doen. "In de eerste helft tegen OH Leuven was er te weinig snelheid, weinig kansen en fouten in balbezit."

Hasi hoopt op een vol huis tegen KAA Gent

"Onze eerste helft was op het niveau van de Europe Play-off, onze tweede helft was zoals de reguliere competitie de maanden ervoor. Er was meer intensiteit en rust aan de bal, dat is het niveau dat we voor de play-offs constant haalden", aldus Hasi op zijn persconferentie.

"Chapeau voor de jongens dat ze de wil vinden tijdens de wedstrijd om een resultaat neer te zetten. Zo kunnen we een mooie wedstrijd spelen tegen Gent. Met een vol stadion is Mechelen op zijn best, dus ik hoop dat de supporters er een vol huis van maken."