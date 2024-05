Nog eens de beker winnen? "Dan mag Antwerp dit zeker niet doen tegen Union"

Royal Antwerp FC verloor twee keer kansloos van Union SG in de competitie. Daar moet het volgens analist Patrick Goots de nodige lessen uit trekken richting de bekerfinale.

Een 4-1 en een 3-0 kreeg Royal Antwerp FC in de laatste twee competitie om de oren van Union SG. Volgende week donderdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw, maar dan in de finale van de Croky.

Voor analist Patrick Goots is het alvast duidelijk wat The Great Old niet mag doen: met lange ballen richting Janssen, Ekkelenkamp en Balikwisha spelen. Het was een probeersel van trainer Mark van Bommel, maar het leverde niks op.

“Een strategie om de ruimte achter de Union-verdediging - waar wel wat mogelijkheden liggen - te kunnen benutten”, merkt Goots op in Gazet van Antwerpen. “Alleen verloor Antwerp 95 procent van de luchtduels tegen de Brusselse torens, waardoor het helemaal niet aan voetballen toekwam.”

Technische uitvoering

Dat kun je de aanvallers volgens Goots niet verwijten, zelfs Alderweireld had het moeilijk toen hij in de heenwedstrijd naar voren werd gestuurd. Maar in de bekerfinale zal het gewoon anders moeten gaan om de ballen voorin te krijgen.

“Antwerp zal op een andere manier de ruimtes bij Union moeten vinden. De technische uitvoering, waar Van Bommel al naar verwees, moet dan voor honderd procent kloppen. Die was nu twee keer niet optimaal. We zagen te veel slechte passes van Antwerp, waardoor bij elke bal het duel moest worden aangegaan.”