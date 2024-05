KRC Genk probeert supporters zoveel als mogelijk tegemoet te komen richting volgend seizoen

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft opnieuw een knap seizoen gespeeld. De supporters blijven dan ook massaal achter hun ploeg staan.

KRC Genk blijft een verhaal dat aanspreekt, de club leeft enorm en misschien zelfs veel meer dan ze ooit heeft gedaan, zo geeft Sem Franssen, Directeur Business Development, mee in een interview met Het Belang van Limburg.

Dat vertaalt zich ook in de verkoop van abonnementen voor volgend seizoen. In vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar ligt de verkoop dertig procent hoger. “Dat wil niet zeggen dat we op het einde van de rit ook dertig procent meer abonnees zullen hebben, maar het toont dat de mensen mee zijn met ons verhaal”, klinkt het.

Grote verschillen in de prijzen zijn er niet en dat is een bewuste keuze. “Alles wordt natuurlijk duurder, dat is bij ons niet anders. Maar ons doel zal altijd zijn om ervoor te zorgen dat onze supporters tegen aanvaardbare prijzen kunnen komen kijken.”

KRC Genk blijft een gezinsclub

De Limburgers proberen hun fans zoveel als mogelijk tegemoet te komen. “Daarom kunnen abonnees hun betaling spreiden over drie maanden zonder dat we daar een meerprijs voor aanrekenen. We zijn immers een gezinsclub en beseffen dat de aankoop van een paar abonnementen voor veel families een grote hap uit het budget is.”

En Franssen kan nog iets al met zekerheid meegeven richting de volgende jaargang in de Jupiler Pro League. “Of de prijzen van de consumpties volgend seizoen ook hetzelfde blijven? Ja, die gaan we niet aanpassen”, besluit hij.