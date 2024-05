Entourage van Zeno Debast reageert furieus op laatste transfergerucht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De laatste tijd doen er heel veel transfergeruchten de ronde over Zeno Debast. De entourage van de speler van RSC Anderlecht reageerde op de laatste roddel.

RSC Anderlecht is nog altijd op titelkoers. De goede prestaties worden ook in het buitenland gevolgd en zo komen spelers van paarswit in beeld voor een transfer deze zomer.

Dat is ook het geval voor Zeno Debast. De verdediger van RSC Anderlecht werd al aan verschillende buitenlandse clubs gelinkt, maar een beslissing is er nog altijd niet genomen.

Woensdag stuurde het Portugese Record het bericht de wereld in dat Sporting CP in pole position ligt om Debast binnen te halen. De club zou de deal ook nog voor het EK helemaal officieel willen maken.

Snelle afhandeling

Een persoonlijk akkoord zou in de lucht hangen en ook over de transfersom, die om en bij de 16 miljoen euro zou bedragen, zou er met Anderlecht zo goed als een akkoord zijn.

De entourage van Debast ontkent echter die Portugese berichten, zo laat transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn officiële kanalen weten.

De interesse van Sporting CP wordt bevestigd, maar er is nog niets geregeld met Anderlecht. Verschillende andere ploegen zouden nog altijd in de running zijn om Debast binnen te halen. De zaak zou wel de komende weken rond geraken.