Salonremise toch nog een factor? Hein Vanhaezebrouck waarschuwt met extra motivatie bij komst van Westerlo

Bij de komst van Westerlo naar de Planet Group Arena wil Hein Vanhaezebrouck zijn troepen op scherp houden. KAA Gent staat er uitstekend voor in de Europe Play-offs, maar de coach wil de teugels niet laten vieren.

"Het is altijd gevaarlijk als je zogezegd tegen de twee beteren van de reeks hebt gewonnen om tegen een ploeg te spelen die onderaan in onze groep staat. Een gevaar van onderschatting is dan misschien aanwezig, maar dat mag absoluut niet het geval zijn", is Vanhaezebrouck op zijn hoede voor het Westerlo van Bart Goor.

Te ver vooruit kijken mag dus nog niet bij de Buffalo's. "De volle focus moet liggen op deze tegenstander." Die was in het eigen Kuipje wel meer dan een maatje te klein. Toen leefde het nog heel erg dat een salonremise tussen Westerlo en Genk Gent een plekje in de Champions' Play-offs had gekost. Is die bladzijde omgeslagen?

Vanhaezebrouck is het nog niet vergeten

Niet helemaal, zo blijkt. "Ergens moet dat wel in je achterhoofd zitten. Het is niet omdat je ginder absoluut die match wou winnen dat je hen nu moet punten laten pakken. Het was onze bedoeling dat zij tegen ons geen punten konden pakken. We hebben dat in Westerlo kunnen realiseren. Dat moeten we nu wel nog eens doen."

© photonews

Vanhaezebrouck is er wel zeker van dat Gent het dan zelf zal moeten afdwingen. "Westerlo is geen dode ploeg en een verplaatsing naar de leider is een uitgelezen kans voor hen om zich nog eens te tonen." Gent verdedigt na de overwinning op Stayen een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger KV Mechelen.

Westerlo weet welk probleem op te lossen

Westerlo speelde in zijn laatste twee matchen telkens gelijk. Probleem was dat tegen Standard en Leuven telkens een voorsprong uit handen werd gegeven. Als de Kemphanen erin zouden slagen om bij Gent de score te openen, zullen ze een herhaling van de geschiedenis dus absoluut willen vermijden.

Volg KAA Gent - Westerlo vanavond LIVE vanaf 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!