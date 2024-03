Uitblinkers Gandelman en Roef zeggen hetzelfde na salonremise in Westerlo - Genk

Omri Gandelman en Davy Roef beleefden beiden een prima dag op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Toch konden ze ondanks vier doelpunten en een clean sheet niet tevreden zijn. En ook Hein Vanhaezebrouck had wat te zeggen over Gandelman.

Davy Roef hield op knappe wijze de nul, met onder meer drie heel goede reddingen: "We hebben ons werk gedaan en daarom sta ik ook in doel. Door de 1-0 hebben we hun een beetje kunnen breken, daarna ging het vlotter."

"Ik ben blij met mijn prestatie", aldus de doelman na een heel goede wedstrijd. "Maar jammer genoeg was het niet voldoende voor de top-6. Wij deden ons werk, maar we konden niet profiteren van de andere resultaten."

© photonews

Wat er in Westerlo gebeurde? Dat was uiteraard wel vreemd, ook voor Roef: "Het is zuur, we hadden snel door dat er niets meer zou gebeuren in Westerlo. Het is jammer de manier waarop, maar we moeten het daar niet op steken. Er is teveel gebeurd dat ook buiten onszelf om is gebeurd, we verliezen niet op deze laatste speeldag de top-6."

Zelf laten liggen volgens Gandelman en Roef

Hetzelfde gevoel bij Omri Gandelman: "We hebben het niet hier laten liggen. Vier keer scoren doet enorm veel deugd, maar het levert niets op want we plaatsten ons niet voor de Champion's Play-off. We hebben het aan onszelf te danken en moeten naar onszelf kijken."

Gandelman viel pas op het halfuur in dankzij een blessure bij Pieter Gerkens: "Hij scoort vier keer en dat is geen verrassing. Hij is een van de weinigen bij ons die vlot scoort, al moeten we hem op zo'n positie kunnen brengen. Ik ben blij voor hem", was ook Hein Vanhaezebrouck tevreden.