De rollen volledig omgekeerd: iedereen zal het over rode kaart voor Vermant hebben, maar KVM nadert wel op Gent

Door het puntenverlies van STVV lag voor KV Mechelen de tweede plek in de Europe Play-offs weer binnen handbereik. Er moest dan wel gewonnen worden van Westerlo. Dat lukte ook, al had het wel erg veel voeten in de aarde.

Slimani bracht met een hakje Hairemans al in het openingskwartier in stelling, die schoof de kans op de 1-0 naast. Aanvallende intenties genoeg bij KV, defensief de zaak op orde houden lukt de laatste tijd veel minder. Rommens maakte het met een schot Coucke al eens lastig, de Costa Ricaan Alcocer zette wél de netten bol.

Westerlo maakte handig gebruik van de ruimte om een prima aanval in mekaar te boksen, Alcocer duwde de voorzet van Yow binnen (0-1). Kort nadien braken de risico's van Garananga KVM zuur op. Vermant schoot de 0-2 loepzuiver in de rechterbenedenhoek. Twee Kempense doelpunten in evenveel minuten tijd, dat kan tellen.

Het was voor Coucke en Bolat bij momenten nog een zucht van opluchting slaken in het derde kwartier. Bij die 0-2 geen vuiltje aan de lucht voor Westerlo, tot Denil plots onmiddellijk na mekaar twee keer geel trok voor Vermant. Protest en het aanraken van de ref is niet toegestaan. Het belette Alcocer niet om Coucke nog eens te testen.

KVM trok met frisse krachten naar voren na de pauze, alleen was de efficiëntie er nog niet. Slimani kopte van kortbij op Bolat, Hairemans besloot over. Uiteindelijk moest de 1-2 wel vallen. Bates raakte eerste de lat, Cobbaut kon niet meer missen en kopte de aansluitingstreffer binnen. En plots gingen ze vlotter tegen de netten.

Slimani kopte immers raak op voorzet van Storm: goed voor de spits zijn eerste treffer voor Malinwa en de 2-2. Lange tijd leek het daar bij te blijven, tot een drama zich voor Westerlo voltrok in extra tijd. Tagir tikte de voorzet van Storm in eigen doel: dan toch nog de 3-2 voor KV Mechelen, dat zo nadert tot op twee punten van Gent.

Wie weet zal het later nog een cruciaal moment blijken in de Europe Play-offs. In ieder geval beleeft KVM het omgekeerde scenario van vorige week, toen het zelf een dubbele voorsprong volledig uit handen gaf. Bij Westerlo zullen ze zich kwaad maken om de uitsluiting van Vermant, zonder twijfel hét kantelpunt in deze match.