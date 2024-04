🎥 Analist over hét moment van de speeldag: "Het spijt me dat ik dat zeg over de scheidsrechter, maar ..."

Dé fase van de match tussen Mechelen en Westerlo? Dat was de rode kaart van Romeo Vermant. Die pakte op vijf seconden twee gele kaarten en dus een rode kaart. De reden was vrij bizar en een beetje onnozel.

De voorbije week had iedereen de mond vol van de bizarre fase. De supporters op X lieten hun mening horen en ook vele analisten hadden er wel wat over te zeggen. De slotsom was duidelijk: iedereen vond rood (te) streng.

Een gele kaart samengeteld? Misschien wel. Maar twee keer geel geven binnen vijf seconden in één fase? Dat is misschien een beetje te veel van het goede. En ook het panel van Extra Time ging graag nog eens door op het gegeven.

"Wie begrijpt dat hier?", aldus Wesley Sonck. De analisten waren het eens dat er een gele kaart wel mocht komen, maar dat twee keer geel te veel was. Arnar Vidarsson ging dieper in op het voorval en vond een verklaring.

Cool nooit verliezen als scheidsrechter

"Het leek eerst alsof hij met zijn arm teken deed van 'kom maar op', maar als ik het zie valt mijn euro. Hij zegt volgens mij dat hij wil aangeven dat de arbiter tegen hem loopt in plaats van omgekeerd, want er was een botsing."

"Het is de scheidsrechter die zich omdraait. Dat is wat hij volgens mij zegt. Het spijt mij, maar de scheidsrechter is op dat moment volledig zijn kluts kwijt. Het is pure emotie, dit mag je als scheidsrechter nooit doen. Je mag je cool nooit verliezen. Dit verandert een match en dus ook de Europe Play-offs."