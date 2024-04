Concurrent ziet de bui al hangen: "Met Courtois weet je nooit"

Thibaut Courtois is met de kern van Real Madrid afgereisd naar München voor het Champions League-duel tegen de Rekordmeister. De doelman is bijna klaar voor het grote werk en één van zijn beste vrienden, Erwin Lemmens, ziet dat hij snel terug tussen de palen zal staan.

Ancelotti neemt wel meer zijn hele kern - geblesseerd of niet - mee op verplaatsing. Maar bij Courtois begint men wel af te tellen. "Het is tof dat hij meekan naar München, dat hij weer het gevoel krijgt dat die wedstrijden in het vizier komen. Dat is belangrijk voor het mentale aspect”, zegt Erwin Lemmens in HBvL.

Lemmens en Courtois werkten jaren samen bij de Rode Duivels en hij kent hem dan ook door en door. "Ik denk dat de match in München te vroeg is voor hem om al in actie te komen, maar met Thibaut weet je nooit."

"Als ze hem vragen om te spelen, denk ik dat hij meteen 'ja' zegt, maar veel zal afhangen van hoe zijn gevoel op training is.”

Bij Marca denken ze dat Andriy Lunin nog de twee matchen tegen Bayern zal spelen en Courtois tussendoor tegen Cadiz zijn rentree zal maken.

“Voor Courtois zou die match tegen Cadiz ideaal zijn om ritme op te doen. Maar vanaf het moment dat hij weer op het veld staat, zie ik geen reden om hem volgende week in de terugmatch niet op te stellen”, zegt Lemmens.

Maar Lunin zal de bui ook al wel voelen hangen. "Lunin weet ook wie Courtois is, hoor. Natuurlijk wordt Courtois weer de nummer één als hij daar klaar voor is. Iets anders zou heel straf zijn, we spreken tenslotte over de nummer één van de wereld. Ik denk dat Real heel dankbaar moet zijn voor wat Thibaut al gepresteerd heeft voor de club.”