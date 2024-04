Een nieuwe rol voor Zeno Debast om toch wel opvallende reden (en het is een experiment dat naar meer smaakt)

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Zeno Debast heeft een nieuwe rol gekregen bij hoekschoppen. Bij afwezigheid van Thorgan Hazard mag hij ze af en toe nu zelf trappen. Opvallend aangezien grote centrale verdedigers meestal gebruikt worden in de zestien bij zulke fases.

Normaal was dat ook voor Debast de taak: naar voor gaan bij corners en proberen te scoren. Maar dat laatste lukt hem niet zo goed, want de verdediger heeft nog altijd niet gescoord voor paars-wit.

Dat is ook opvallend te noemen, want hij heeft toch al 92 matchen gespeeld voor de Brusselaars. Nadat Killian Sardella zijn eerste maakte, werd hij daar in de kleedkamer ook mee geplaagd.

Daarom heeft Brian Riemer nu een andere taak voor hem: de hoekschoppen zelf trappen. Aangezien Debast één van de beste traptechnieken van de hele kern - hij was vroeger aanvallende middenvelder - heeft, kan dat wel nuttiger zijn.

De hoekschoppen van Leoni en Stroeykens waren immers niet op niveau. En normaal is dat een taak voor Hazard of Dreyer. Bij afwezigheid van die twee zou Debast straks wel nog een paar hoekschoppen kunnen trappen.

En hij doet dat goed. Toen hij zich achter de bal zette, had Warleson de nodige moeite ermee en scoorde Delaney bijna. Maar de Deen kon de bal niet over de lijn frommelen.