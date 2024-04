KV Mechelen wil spits houden, maar... zoekt een creatieve oplossing

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

KV Mechelen huurde dit seizoen Norman Bassette van het Franse Caen. Ze bedongen ook een aankoopoptie, maar die zal niet gelicht worden. En toch hopen ze de 19-jarige spits te kunnen houden.

Bassette deed het immers zeker niet slecht. Voor zijn meniscusletsel scoorde hij vijf keer in 22 wedstrijden. Hij bewees dus dat er zeker muziek in zit en door zijn leeftijd is de progressiemarge nog groot.

Waarom gaat Malinwa die aankoopoptie dan niet lichten? Wel, omdat die 5 miljoen euro bedraagt en dat een bedrag is dat Malinwa moeilijk kan ophoesten. Zeker als ze hun budget onder controle willen houden voor andere transfers.

De club bekijkt nu of er toch nog onderhandelingen mogelijk zijn met Caen en hoopt hem op een andere manier te kunnen houden. Want Bassette heeft ook al aangegeven graag te willen blijven.

Dat hij een half seizoen out was met die knieblessure speelt mogelijk een rol. De Fransen zouden zo geneigd kunnen zijn hem nog in Mechelen te laten blijven.

De club heeft immers geld nodig nadat één van de eigenaars - Oaktree - beslist heeft om het voor bekeken te houden. KV Mechelen wil rond de tafel gaan zitten om het bedrag naar beneden te krijgen.