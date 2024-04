Standard heeft opvolger voor Bodart al en... het is een jeugdproduct van Anderlecht

Arnaud Bodart heeft zijn laatste wedstrijd voor Standard gespeeld. De doelman gaat deze zomer zijn transfer maken. Ivan Leko zal in de resterende wedstrijden de kans geven aan Matthieu Epolo.

Matthieu Epolo stond afgelopen weekend in het Luikse doel tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen. "Ik heb voor Arnaud Bodart gekozen voor de wedstrijden waarin er nog iets op het veld stond", bevestigt ook Ivan Leko de wissel. "De komende wedstrijden zijn het goede moment om Matthieu te lanceren."

De 19-jarige doelman zal ook volgend seizoen zijn kans krijgen bij De Rouches. Arnaud Bodart staat in de belangstelling van enkele Franse clubs en zal (zo goed als zeker) een transfer maken. Bovendien zijn enkele miljoenen - Standard hoopt op vier miljoen euro voor het jeugdproduct - meer dan welkom om de lege clubkas te vullen.

© photonews

"Voor mijn part hoeft Standard niet op zoek te gaan naar een nieuwe doelman als Arnaud zou vertrekken", grijnst Epolo in La Dernière Heure. "Ik heb nog veel te leren, maar ik voel me klaar om de nummer één van Standard te worden. Ik zal de kans alleszins met beide handen grijpen als ik ze krijg."

Jeugdproduct van... aartsrivaal

Pikant detail: Epolo is een jeugdproduct van... RSC Anderlecht. Standard plukte hem in 2019 weg op Neerpede. De voorbij drie seizoenen was de doelman al een lid van de A-kern van Standard. De voorbije twee seizoenen was hij eveneens de titularis bij SL16 in de Challenger Pro League.