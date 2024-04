🎥 📷 "Wat een kleuterjuffrouw": scheidsrechter geeft speler JPL twee keer geel in vijf seconden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dé fase van de match tussen Mechelen en Westerlo? Dat was de rode kaart van Romeo Vermant. Die pakte op vijf seconden twee gele kaarten en dus een rode kaart. De reden was vrij bizar en een beetje onnozel.

Sommigen namen de woorden degoutant in de mond, maar bizar is minstens op zijn plaats. Roméo Vermant ging bij een vrije trap voor Mechelen even voor de bal staan en kreeg vervolgens twee keer geel op vijf seconden.

Spelbederf, tijdrekken, de boel in de war sturen? De exacte reden zal later nog moeten blijken, maar bij beide gele kaarten was het toch een beetje bizar. En alles bij elkaar een wel heel erg strenge rode kaart voor de speler van Westerlo.

Een gele kaart samengeteld? Misschien wel. Maar twee keer geel geven binnen vijf seconden in één fase? Dat is misschien een beetje te veel van het goede. Ook een gevoel dat leefde bij heel veel supporters van Westerlo.

Heel bizarre fase in de match tussen Mechelen en Westerlo

Die reageerden dan ook op de sociale media dat het een schande was wat er allemaal gebeurde tegen Romeo Vermant. We geven jullie dan ook graag een bloemlezing over wat er allemaal gestuurd werd op onder meer X. Al waren de meningen zeker ook verdeeld.

Tweede geel terecht. Vermant daagt uit, doet met zijn handen: kom maar af — knorretje (@mister_keij) April 13, 2024

Het ergste aan de zaak? Mechelen stond bij de rode kaart 0-2 in het krijt en wist in de tweede helft alles recht te zetten. Het won uiteindelijk met 3-2 en mag daardoor echt nog wel aanspraak maken op de eindwinst in de Europe Play-offs.

Volkomen terechte rode kaart. Raakt verschillende keren de scheidsrechter aan en de eerste gele kaart was zeer terecht. — Luc Teugels (@luc_teugels) April 13, 2024

Dat ie de eerste geeft tot daar aan toe. Geel geven omdat je als scheidsrechter zelf tegen een speler loopt? Bizar vent — QL⚡️ (@LamelynQuirian) April 13, 2024