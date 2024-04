Anderlecht haalt zijn slag thuis in strijd om 'grootste talent van België' en ontkent "zotte eisen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft de strijd om Ilyes Bennane gewonnen. De meest gegeerde 13-jarige van het land koos voor paars-wit nadat hij Genk wou verlaten. Club Brugge was eerst ook geïnteresseerd, maar liet het dossier uiteindelijk voor wat het is.

Over geen 13-jarige is er al meer geschreven dan over Bennane. De piepjonge offensieve middenvelder staat te boek als grootste talent van België. Na een paar jaar bij de jeugd van Eupen en Standard trok hij op zijn 9de naar Genk.

Hij mocht er al wat reeksen overslaan, maar dat was ook het probleem. Als 13-jarige voetbalde hij bij de U15 en dat was niet naar de zin van de ouders van Bennane. Hij werd ook de jongste jeugdinternational ooit van België en ook Marokko trok al aan zijn mouw.

Nadat hij Genk ging verlaten was er meteen veel interesse van Lille, Ajax en Bayer Leverkusen. Net als van Anderlecht en Club Brugge, maar paars-wit trekt dus aan het langste eind.

Volgend seizoen zal hij bij Anderlecht voor de U15 spelen. Een andere versie waarom hij Genk wou verlaten, zouden de buitensporige eisen van de familie geweest zijn. Op Anderlecht zei men aan Het Nieuwsblad echter dat er geen zotte eisen gesteld zijn.

Onder Fredberg is daar immers ook paal en perk aan gesteld. Hij onderhield intussen zijn conditie bij Verviers en mag dus straks al meetrainen bij de jeugd van Anderlecht.