Besnik Hasi maakt het bilan op: "Dat zijn cijfers voor kampioenenploegen"

Besnik Hasi heeft zaterdag na de wedstrijd tegen OH Leuven zijn afscheid aangekondigd van KV Mechelen. Volgend seizoen zal hij niet meer op de bank zitten Achter de Kazerne. Tijd om het bilan op te maken dus.

Na de makkelijk met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen OH Leuven sprak Besnik Hasi eerst met zijn spelers en staf en daarna tegen de pers. Hij raakte er met Mechelen niet uit over een nieuw contract en zal volgend seizoen geen coach meer zijn.

Hasi nam in november over van Steven Defour en zorgde voor een totale ommekeer bij De Kakkers. Onder de nieuwe coach begon KV Mechelen aan een indrukwekkende reeks en vormde het zich om van degradatiekandidaat tot kandidaat voor de Champions' Play-off.

© photonews

Die eindstrijd werd uiteindelijk net niet gehaald, maar ook in de Europe Play-off laat Mechelen zien dat het een tegenstander is om rekening mee te houden. Momenteel zijn ze de enige overblijvende uitdager voor Gent.

62% van de punten in reguliere competitie

Besnik Hasi maakte na de match tegen Leuven het bilan op: "Ik wil de play-offs tot een goed einde brengen. Toen ik hier aankwam, zat de club in zeer moeilijke papieren. In de reguliere competitie hebben we negen matchen gewonnen, drie gelijkgespeeld en vier verloren."

"Dat was een puntentotaal van 62%, dat zijn resultaten voor kampioenenploegen. We hebben een doelsaldo van plus 11 én pakten zes keer een clean sheet in die matchen. We maakten jongens beter in een vertrouwde sfeer. Er was vertrouwen bij iedereen, jammer dat we de Champions' Play-off niet haalden. Ik heb mijn job goed gedaan."