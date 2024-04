Italië-kenner Vandereycken heeft een paar bedenkingen over winstkansen Club tegen Fiorentina: "Dan heeft Sabbe een probleem"

Club Brugge moet langs Fiorentina om de Conference League-finale te bereiken. Voor velen lijken de Italianen een haalbare kaart, maar ex-bondscoach en Italië-kenner René Vandereycken wijst die mensen terecht.

“Ik schat Fiorentina hoger in dan Club", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Meer kwaliteit, meer ervaring, meer techniek. Het verschil is niet groot, dus in die zin is Club niet kansloos, maar als ik één ploeg de favorietenrol moet toedichten, dan is het toch Fiorentina. Respect is op zijn plaats.”

Fiorentina heeft ook alles op die halve finale gezet. Trainer Italiano heeft in de competitiematch tegen Sassuolo zowat zijn hele reserveploeg op het veld gezet. Vandereycken denkt ook dat ex-Anderlecht-spits Christian Kouamé - die meestal op links speelt - niet in de basis zal staan.

Dat zou goed nieuws zijn voor Kyriani Sabbe. “Sabbe speelt fantastische play-offs, ik ben enorm onder de indruk van zijn prestaties, maar hij is niet kopbalsterk."

"Als Kouamé tegen Club de rechtstreekse tegenstander van Sabbe wordt en Fioren­tina dropt ballen naar de tweede paal, dan is er een probleem in de luchtduels. Kouamé kan een aantrekkelijk wapen betekenen voor Fiorentina.”

Al ziet Vandereycken ook mogelijkheden. “De vleugelverdedigers van Fiorentina rukken graag op. Als Skoras en Nusa of Jutglà op de afspraak zijn, kan Club profiteren van de Italiaanse kwetsbaarheid op de flanken. In het centrum zal het moeilijker zijn ruimte te vinden: daar zitten die van Fiorentina er heel kort op.”