🎥 Goor haalt zwaar uit naar scheidsrechter na gekke beslissing: "Onvoorstelbaar, hopeloos, dit kan ik niet goedpraten"

Bart Goor kan geen begrip voor opbrengen voor de rode kaart voor zijn speler Romeo Vermant. Scheidsrechter Arthur Denil is kop van Jut bij Westerlo.

Dat is ook niet moeilijk. Westerlo leidde met 0-2 Achter de Kazerne, tot Denil twee keer na mekaar geel trok voor Vermant. Eerst voor protest, nadat de doelpuntenmaker lang voor de bal bleef staan bij een vrije trap tegen. Vervolgens raakte Vermant de ref licht aan bij de arm, waarna die hem met rood naar de douches stuurde.

De gevolgen zijn navenant: het ging van 0-2 nog naar 3-2. Westerlo-trainer Bart Goor had het achteraf vooral over de bewuste fase. "Ik heb iets gezien dat ik nog nooit in het voetbal gezien heb. Het heeft er zelfs niets mee te maken dat het profvoetbal is of niet. Dit was zo'n gemakkelijke wedstrijd voor een scheidsrechter."

Weinig controverse en toch beslissend rood in KVM - Westerlo

Lange tijd was er inderdaad weinig controverse. "Er moest in de eerste helft maar één gele kaart getrokken worden, het was een faire wedstrijd. Dat je dan zo een hele wedstrijd kapot gaat fluiten... " Dat eerste geel zullen velen nog wel begrijpen. Een tweede geel voor contact tussen beiden is wel enorm streng.

🟨² | Romeo Vermant krijgt twee gele kaarten in 4️⃣ SECONDEN. 😳 #KVMWES pic.twitter.com/lhWs21JIct — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 13, 2024

Het is wel duidelijk hoe Bart Goor het ziet. "De scheids loopt Romeo Vermant zelf aan. Onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren. De scheids komt op hem gelopen! Hij loopt in de tweede helft Nicolas Madsen ook nog eens aan. In zo'n wedstrijd moet je het aanvoelen. " Dat doet Denil dus niet volgens de bezoekende coach.

Bart Goor wil geen uitleg van Denil

"Als je zoiets doet, dan voel je het voetbal niet aan en kan je een wedstrijd kapotfluiten. Dit kan ik niet goedpraten. Ik hoef er geen andere uitleg voor te krijgen. Wij moeten ons aan de zijlijn rustig houden, maar zij moeten ook consequent zijn op het veld. Daar is geen uitzondering op", stelt Goor onomwonden.

Kortom: Denil kan in zijn opzicht geen omstandigheden aanhalen die een uitsluiting kunnen rechtvaardigen. "Ik kan daar geen positief woord over zeggen. En zeker aangezien het geen moeilijke wedstrijd was om te leiden. Dit is hopeloos."