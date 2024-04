Hein Vanhaezebrouck komt met verrassende analyse na eerste nederlaag in play-offs

KAA Gent kreeg de nodige kansen in Leuven om een goede zaak te doen in de Europe Play-offs, maar het ging tegen een efficiënter Leuven uiteindelijk met 2-1 onderuit. Toch was coach Hein Vanhaezebrouck niet helemaal ontevreden.

Tegen Charleroi, tegen Standard en tegen Westerlo ging het héél vlot qua scoren voor KAA Gent, met in totaal liefst dertien doelpunten. In al die wedstrijden was het wel meteen raak voor de Buffalo's, terwijl de tegenpartij soms ook kansen kreeg.

Dan was het tegen OH Leuven eigenlijk helemaal omgekeerd. De Buffalo's kregen de eerste kansen, maar de eerste keer dat de thuisploeg via Maertens de neus aan het venster stak was er de achterstand. Een gevoel dat ook bij de ploeg leefde.

© photonews

"Verliezen als je vier matchen na elkaar niet verloren hebt, dat doet altijd pijn", besefte coach Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse achteraf. "Maar we waren eigenlijk wel dominanter dan in de matchen tegen Standard en Westerlo", verraste hij.

Europe Play-offs winnen blijft het doel

"We hadden het in de tweede helft wel moeilijk om terug in de wedstrijd te komen. Er was focus, er was de honger om te scoren, maar de efficiëntie ontbrak. De doelpunten vielen niet, dat kan een keertje gebeuren", suste Vanhaezebrouck.

Gent staat voorlopig nog steeds op kop in de Europe Play-offs, met een puntje meer dan KV Mechelen. De volgende speeldag met Gent - Mechelen zou dus wel eens van groot belang kunnen zijn voor beide ploegen.