Amper nog minuten bij Olympique Lyon, wat is er met Orel Mangala aan de hand een paar maanden voor het EK?

Orel Mangala kent nog geen geweldige uitleenperiode bij Olympique Lyon. Hij heeft de laatste tijd slechts enkele minuten gespeeld.

Elf minuten, dat is de speeltijd die Orel Mangala kreeg tijdens de overwinning van zijn club tegen AS Monaco afgelopen zondag. Weinig tijd om zich te bewijzen, zeker gezien hij sinds 3 maart ook niet meer in de basis heeft gestaan.

Sinds die wedstrijd werd de Rode Duivel vaak niet opgenomen in de selectie, en wanneer dat wel gebeurde moest hij op de bank blijven zitten.

Zal hij fit genoeg zijn om het EK met België te spelen, gezien er niet veel wedstrijden meer overblijven in de competitie? Zijn trainer, Pierre Sage, probeert echter geruststellend nieuws te brengen.

"Hij verdween niet van de radar; hij zat in de laatste twee selecties", vertelde hij volgens L'Équipe. "Voor de wedstrijd tegen Brest was er geen mogelijkheid om hem in te brengen, het team had iets anders nodig."

"En in de wedstrijd tegen PSG had hij kunnen invallen, maar het was Corentin (Tolisso n.v.d.r.) die inviel. Er is niets tegen hem en hij zal belangrijk voor ons zijn."