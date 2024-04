KV Kortrijk brengt de spanning helemaal terug in de playdowns

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de playdowns heeft KV Kortrijk een belangrijke zege geboekt. Het won met het kleinste verschil op bezoek bij RWDM.

Sporting Charleroi heeft zich verzekerd van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. De drie andere ploegen komen nog in aanmerking voor een allerlaatste kans op het behoud, met een confrontatie tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.

Daarvoor moeten we KV Kortrijk bedanken. Zij wonnen zondagmiddag met 0-1 van RWDM en brengen alle spanning weer terug. RWDM blijft tweede met 30 punten, Kortrijk wordt derde met 28 punten. Eupen is vierde met 25 punten.

Het doelpunt van de bezoekers viel al in de zestiende minuut. Mehssatou glipte door de buitenspelval en scoorde in de verste hoek. Zijn eerste doelpunt van het seizoen nog maar. De Neve had de kans op de 0-2, maar scoorde niet voor een dominant KV Kortrijk.

RWDM kwam sterk uit de kleedkamers. De gelijkmaker van Carlos na amper twee minuten wordt afgekeurd voor hands. De thuisploeg bleef drukken, maar dat leverde uiteindelijk geen doelpunt meer op. Ook niet in de zeven minuten extra tijd.

De laatste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League, de nummer twee maakt nog kans tegen een ploeg uit de tweede klasse. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in de playdowns.