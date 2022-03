Thorstvedt baalt na nederlaag: "Ze scoren zo'n f*cking easy goal"

Het was niet de namiddag van Racing Genk op het veld van Club Brugge. Slecht was het niet, maar het kantelde net een tikkeltje te vaak naar de richting van de thuisploeg. Achteraf was Thorstvedt dan ook zeer teleurgesteld met het resultaat.

"We hadden een duidelijk plan voor deze wedstrijd en dat lieten we ook zien met de momenten die we hebben gehad maar spijtig genoeg scoorden ze snel. We zijn gewoon blijven gaan en scoorden met Ito een mooie goal", analyseert Thorstvedt de eerste helft.

Maar net zoals in de eerste helft, slikte RC Genk snel in de tweede helft een tegendoelpunt. "We hadden ons voorgenomen om scherp uit de kleedkamer te komen en dan scoren ze zo'n f*cking simpele goal, dat mag niet gebeuren. Ik geloofde er echt in dat we hier iets konden rapen maar dan mogen we niet zo'n simpele fouten maken", zucht de Noor.

6/6 pakken voor Europe Play Offs

Maar zelfs na de nieuwe achterstand én met een mannetje minder kreeg Genk enkele kansen, toch lukte het niet om en tweede keer te scoren. "We waren goed in de counter met Ito en Paintsil maar konden niet scoren. Nu moeten we de laatste twee wedstrijden met een verse geest aanvatten en 6/6 pakken, daar geloof ik iné", besluit Thorstvedt.