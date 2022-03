Bernd Storck weet heel goed waar het misliep voor Racing Genk: "En dat is de klasse van Club Brugge"

Verliezen op het veld van Club Brugge is geen schande, maar Racing Genk moet zich haasten om nog in de top 8 te eindigen aan het einde van de reguliere competitie

"Club Brugge verdient over de tweede helft om te winnen", opent Genk-trainer Bernd Storck op de persconferentie na de nederlaag. "Het was een interessante wedstrijd tussen twee goede ploegen maar twee keer op rij starten we slaperig aan de wedstrijd. De jongens knokten zich goed in de wedstrijd en toonden een goede mentaliteit", vindt de Duitser.

Optimisme tijdens rust

Door de afwezigheid van Onuachu koos Storck noodgedwongen voor een 3-5-2 opstelling en spiegelde hij Club Brugge. "Het was interessant om te zien hoe zich dat vertaalde op het veld. De jongens hebben zich getoond en verdienden meer op basis van hun inzet. Tijdens de rust waren we optimistisch om misschien wel meer dan één punt te sprokkelen hier."

Maar, net als in de eerste helft, slikte RC Genk al snel een goal en was het op achterstand aangewezen. "Op dat moment komt de klasse van Club naar boven, ze zetten die stap op de momenten dat het echt nodig is. Daartegenover spelen wij met een heel jonge kern die niet altijd geconcentreerd is. Maar ook na de 2-1 en zelfs na de rode kaart hebben we kansen gekregen, de bal wou er gewoon niet in. We misten vandaag de laatste 10%, dat tikkeltje extra, om punten te kunnen rapen hier.", beseft Storck heel goed.

© photonews

Na de interlandbreak volgt de eindsprint: nog twee wedstrijden met als inzet een plaats in de top 8 voor de Limburgers. "We moeten positief blijven en als we 6/6 pakken zijn we er bij. Ik kan het team niet optimaal voorbereiden voor die laatste wedstrijden aangezien er 14 spelers weg zijn, maar ik geloof erin", besloot Storck.