Uitblinker bij Genk, maar toch niet tevreden: "Ik had twee keer moeten scoren"

Genk weet wat het moet doen tegen 'de laagvliegers' Seraing en Eupen: twee keer winnen om in de Europe Play-offs te blijven. Tegen Club Brugge lagen er - vooral in de eerste helft - mogelijkheden, maar de kansen werden niet afgewerkt.

De twee goals vroeg in elke helft sneden de benen van Genk af. Samen met de rode kaart was het te veel, zelfs voor uitblinker Junya Ito. “Het was een wedstrijd die volgens mij alle kanten op kon. Wij verrasten hen met ons systeem, dat was duidelijk. Wij hielden gelijke tred. De 1-1 kort voor de rust was volkomen verdiend", haalde hij aan.

Ito was de gevaarlijkste man bij Genk, terwijl de andere aanvallers onder hun niveau bleven. Al was hij zelf ook niet tevreden. "Een doelpunt waar ik blij mee ben. Ik was ook best tevreden over het niveau dat ik haalde. Al blijf ik wel enigszins met een wrang gevoel zitten. Ik had hier twee keer moeten scoren.”