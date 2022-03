Vandevoordt ziet ploeg voor hem goed spelen maar moet zich toch drie keer omdraaien tegen Club: "Enorm zuur"

De rode kaart van Sadick hypothekeerde de kansen van Racing Genk tegen Club Brugge, dat met 0 punten terug naar Limburg trekt.

In beide helften kwam Racing Genk vroeg op achterstand tegen Club Brugge. In de eerste helft konden ze de achterstond nog wegwerken via Junya Ito maar in de tweede helft slaagden de Limburgers daar niet in.

Maar aan kansen lag het niet want zelfs na de rode kaart van Sadick had Genk met Paintsil en Ito twee grote kansen. "Met 10 man hadden we inderdaad ook kansen. Dat hij er dan niet in gaat is heel zuur", vertelt Vandevoordt voor de camera van Eleven Sports.

"Het is hetzelfde verhaal van altijd: we maken te veel kleine foutjes waardoor ze kunnen scoren, ondanks de kansen die we zelf creëren. Nu moeten we in de komende twee wedstrijden punten pakken. We moeten de moed erin houden en blijven gaan", besluit hij vastberaden.